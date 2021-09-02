Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

150 BİN EURO PARA CEZASI

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150 bin Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.

Galatasaray'a Marcao şoku! TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcucu Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men edilmesine yönelik cezayı onadı.

PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”