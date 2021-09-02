Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Demir Grup Sivassporlu Olarenwaju Kayode'ye 2 maç men cezası verdiğini duyurdu.

SİVAS'A 100 BİN LİRA PARA CEZASI

Kurulun, aynı maçta stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübe 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

PFDK, Atakaş Hatayspor'u, Aytemiz Alanyaspor maçında stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 100 bin, 12 yaşından küçüklerin stada alınması sebebiyle de 32 bin lira para cezasına çarptırdı. Hatay ekibinin yöneticisi Bekir Aracı da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'a da saha olayları nedeniyle 32 bin lira para cezası veren kurul, kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir bölümüne taraftar alınmamasını kararlaştırdı.

Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı yenerek tur atlamak istediklerini belirtti.

Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı Trabzonspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini elde etti.