Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak müsabaka, saat 18.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1’den naklen yayımlanacak. Millîler, Romanya’da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna’yı mağlup etti. 8’li finallerde Çekya’ya üstünlük kuran ay yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya’yı mağlup etti. Millî takım, bu müsabakaların 5’ini 3-0, 2’sini ise 3-1’lik skorlarla kazandı. A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste ikinci defa adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın yarı final mücadelesinde karşılaşacağı takımın Sırbistan olduğu öğrenildi.

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.