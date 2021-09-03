Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Şampiyonaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, grubundaki ikinci maçıda zaferle geçerek, 2'de 2 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

ÜÇÜNCÜ MAÇ KUZEY MAKEDONYA İLE

Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Efeleri’ni tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Filenin Efeleri, Rusya'yı 3-1 yendi CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın ilk maçında Rusya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-1'lik skorla turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.