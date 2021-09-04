Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugünkü rakibimiz Cebelitarık. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, Karadağ maçında yapılan hataların pahalıya mal olduğunu belirtirken “Gruba hızlı başladık, iki favori takımdan 6 puan aldık, daha sonra favori olmayan iki takıma 4 puan kaybettik. Karadağ karşısında beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ama sonuç olarak kaybedilen iki puan var. Her üç puan önemli. Yarın da (bugün) puan ve averaj önemli. İyi oynayarak farklı kazanmak istiyoruz” dedi.

İki isim kafilede

Cebelitarık’ı yendikten sonra Hollanda maçına çok farklı bakacaklarını belirten Güneş “Şu anda lideriz, beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı, onu şimdi konuşmak doğru değil. Kendi gündemim yok, millî takımın gündemi var. Eleştiriyi doğru bulurum ancak saygısızlığı kabul etmem" ifadelerini kullandı. Bu arada Premier Lig’de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, kampa katıldı. Geçen ay Watford’a transfer olan Ozan Tufan ise İngiltere’de oturum izinlerini henüz çıkaramadığı için gelemedi ama onun da kısa sürede katılımı bekleniyor.

Çağlar ve Ozan A Milli Takım kampına dahil oldu İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya’da A Milli Futbol Takımı kafilesi, FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı Cebelitarık karşılaşması için İspanya’ya gitti.

A Millililerimiz Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.