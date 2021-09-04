Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gerçekleştirilen antrenman turlarında yer alan Alfa Romeo takımının Fin pilotu Kimi Raikkonen'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün, Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi.

ROBERT KUBİCA PİSTE ÇIKACAK

Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotları Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.

2006'da başladığı ancak 2011 sezonu öncesi geçirdiği kaza yüzünden ara verdiği F1 kariyerine 2019'da dönen 36 yaşındaki Kubica, katıldığı 97 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktı.

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına, Hollanda ev sahipliği yapacak.