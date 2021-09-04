Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.