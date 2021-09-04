Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BAŞA DÖN
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : fatih terim,galatasaray,doğum günü,