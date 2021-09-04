Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı boksör Oscar De La Hoya, Covid-19’a yakalanarak hastanelik oldu.

2009’da bıraktığı boksa dönme kararı alan 48 yaşındaki De La Hoya, haftaya cumartesi günü Los Angeles’ta emeklilik sonrası ilk kez ringe çıkacak ve eski karma dövüş şampiyonu Vitor Belfort ile karşılaşacaktı.

Hastane yatağında çekilmiş video ile Twitter’da açıklamalarda bulunan De La Hoya, “Doğrudan benden duymanızı istedim. Kendime çok dikkat ediyordum. Aşılarım tam olmasına rağmen Covid’e yakalandım. Haftaya maça çıkamayacağım. Ringlere sene sonunda dönebileceğim. Sağlığınıza dikkat edin” dedi.

Bitap vaziyette görünen boksörün, zorlukla nefes aldığı dikkat çekti. “Altın Çocuk” lakaplı De La Hoya, tüm zamanların en iyi 29. boksörü olarak gösteriliyor.

De La Hoya, liseden mezun olduktan hemen sonra 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak ün kazanmıştı.