Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Voleybol takımımızı yenerek finale çıkan Sırbistan, İtalya ile final müsabakasına çıktı. İtalya karşısında etkili bir performans sergileyemeyen Sırp oyuncular, 3-1.2lik skorla mağlup oldu. Böylelikle bu sene spor müsabakalarındaki başarısıyla çok konuşula İtalya, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da birinciliği göğüsledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya kazandı! 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak finale çıkma şansını kaçırdı.