Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2022 Katar Dünya Kupası yolunda oynadığı son iki maçta da iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve bu maçlarda dört puan bırakan A Millî Futbol Takımı'mız, grubun zayıf halkası Cebelitarık ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Enes Ünal'ın dördüncü dakikada kaçırdığı penaltı sebebiyle ilk yarıda zor anlar yaşayan ay-yıldızlılar kapalı Cebelitarık savunmasını aşmakta her geçen dakika daha da zorlandı.

Kilidi Halil açtı

Cebelitarık'ın kilidini açan gol ise ikinci yarının ilk dakikalarında geldi. İkinci yarının başında Enes'in yerine oyuna giren Halil Dervişoğlu'nun bir başka gurbetçimiz Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı ikiye bir, güzel bir son vuruşla birleşince Şenol Güneş'in öğrencileri rakibin direncini kırdı: 1-0. Bu golün ardından rahatlayan Türkiye'de 65'te ilk golün asistini yapan Hakan farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçın skorunu ise belirleyen gol ise 83. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.

Sıra Portakal'da

EURO 2020'nin ardından oynadığı ilk resmî maç olan Karadağ önünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Türkiye, böylece grupta belirleyici bir rol oynayacak olan Hollanda randevusu öncesinde moral depoladı. G Grubu'nda mağlubiyeti olmayan tek takım olan ay yıldızlılar, gruptaki altıncı karşılaşmasını, açılış maçında 4-2 mağlup ettiği Hollanda deplasmanında oynayacak. Ekibimiz istediği skoru alması halinde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde edecek.

KARAMAN HIRSLI

Gücümüzü göstereceğiz

∂ Son golümüzü atan Kenan Karaman, "EURO 2020'den sonra en çok biz üzüldük, kendimizi çok sorguladık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Güçlü bir kadromuz var, bunu inşallah Hollanda maçında da göstereceğiz" açıklaması yaptı.

Hollanda farklı olur

Karşılaşmayı değerlendiren A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanılması gereken bir maçtı. Üç puan almak önemli. Zaman zaman saha içinde zorlandık ama Cebelitarık, rakiplerine 45-60 dakika dayanabiliyor" derken, "Bizim takım, maçın başındaki doğru oyununun sonucunu almadı. Yapmamamız gereken, mecburi değişiklikler yaptık. Dinlenmesi gereken oyuncular vardı" diye konuştu.

Zemin bizi etkiledi

Enes Ünal'ın penaltıyı kaçırmasına üzüldüğünü ve futbolcunun oyundan düştüğünü söyleyen Şenol Hoca, "Daha farklı bitebilirdi. Genel averajda bu skorlar önemli olacak" vurgusu yaparken, "Zemin bizi etkiledi. Hollanda maçı farklı olur. Orada zemin ve rakip farklı. Geçmişte olan maçların önümüze konulmasından çok, Hollanda'yı nasıl yeneriz onu düşüneceğiz. Onları yenmek istiyoruz" dedi.

EFECAN: MORALLİ DÖNECEĞİZ

Biraz stres yaptık

∂ Millî oyuncumuz Efecan Karaca, "Devre arasında, 'stres yapmaya gerek yok, biz iyi bir takımız' diye konuştuk aramızda. Galibiyet moral oldu" derken, "Türkiye dualarını eksik etmesin, Hollanda'yı yenip, ülkemize moralli dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İKİ MAÇ ÜST ÜSTE...

Cebelitarık’ın başarısı!

∂ Futbolda esamesi okunmayan ve takımın toplam değeri 2 milyon avroyu bulmayan Cebelitarık, bir ilki başardı. Son iki yılda ilk yarılarda Andorra, San Marino ve Liechtenstein’dan gol yemeyen Cebelitarık, 45 dakikalık dilimde Letonya’nın ardından Türkiye’den de gol yemedi.

NORVEÇ-HOLLANDA GÜLDÜ

Rakiplerimiz de galip

∂ Dünya Kupası yolundaki rakiplerimizden Norveç, Letonya deplasmanında 2-0 ile gülerken, Hollanda da evinde Karadağ’ı 4-0 ile geçti. Bu sonuçla Karadağ zirve takibinin uzağında kalırken Norveç ve Hollanda 10’ar puana ulaştı.

HALİL: HOLLANDA'YI YENECEĞİZ

Lider kalacağız

∂ Cebelitarık duvarını yıkan Halil Dervişoğlu, "Bu tip rakiplere karşı erken gol önemli. Allah'a şükür ikinci yarı golü bulduk" derken, "Zor bir rakip Hollanda. Takım olarak bundan sonra onlara tam konsantre olacağız. O maçı da kazanıp grupta lider kalacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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