Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşılaşmasının ilk yarısındaki kötü performansı sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i sert eleştirdi. Deneyimli teknik direktörün kadro tercihine tepki gösteren Dilmen, "Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı" dedi.

Rıdvan Dilmen'in Cebelitarık maçının ilk yarısı için değerlendirmeleri şöyle:

"BU MAÇTA GEREKİRSE SOL BEK YUSUF YAZICI'YI OYNAT"

"Yahu canım hocam, Efecan yerine Cengiz, ortaya Hakan, forvete Halil'i alacaksın. Baştan yap da ikinci yarı dinlensin çocuklar. İnat etmezse Cengiz ve Hakan'ı sokacak. Bu maçta gerekirse sol bek Yusuf Yazıcı'yı oynat. Sen hata yaparsan pozisyona girebilirler çünkü"

"PENALTI GOL OLSA BİRAZ DAHA RAKİBİN DİRENCİ AZALACAKTI"

"Gol yemedikçe rakip daha fazla direnç gösteriyor. Penaltı gol olsa biraz daha rakibin direnci azalacaktı. Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı. İlk 48 dakikada golümüz yok. Bir de Uğurcan'ın üzerine vurdukları pozisyon vardı"

"BOŞU BOŞUNA 22.30'A KADAR GEÇEN BİR ZAMAN VAR"

"48 dakika bizi niye verem ettin hocam? Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var"

Zirveyi bırakmadık! Millilerden 3 gollü zafer 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.