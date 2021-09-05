Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası üçüncü maçınıda galibiyetle tamamladı. 3-0'lık skorla Kuzey Makedonya'yı da deviren Filenin Efeleri turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efeleri arayarak başarılarından ötürü tebrik etti.

ERDOĞAN BAŞANTRENÖR ÖZBEY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.

Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim." dedi. Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Erdoğan'a başantrenör Özbey, "Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli." cevabını verdi. Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçı izlediği de görülüyor.

Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımımız Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Efeleri’ni tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Filenin Efeleri, Rusya'yı 3-1 yendi CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın ilk maçında Rusya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-1'lik skorla turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.