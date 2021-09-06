Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gine'de askerlerin oluşturduğu Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), Cumhurbaşkanı Alpha Conde yönetimine darbe yaptı. Darbe sonrası sokağa çıkma yasağı la edilirken ülkeye giriş çıkışlar da yasaklandı. Bu gelişmeyle birlikte, FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine gelen Gineli futbolcular, takımında oynadıkları ülkelere dönüş yapamadı.

FAS MAÇINA DA İZİN VERİLMEDİ

Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.

LİVERPOOLLU KEITA DA MAHSUR KALDI

Ülkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gine'de, Faslı oyuncuların ülkeden çıkmasına ise izin verildi. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Faslı oyuncu Achraf Hakimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Attığınız destek mesajları için teşekkürler. Çok yoğun bir gün yaşadık ama güvendeyiz ve Fas'a dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gine Futbol Federasyonu ise yurt dışında forma giyen oyuncuların ülkeden çıkışı için gereken çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den yeni görüntüler Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe haberlerinin gelmesinin ardından, askerler eşliğinde araçla götürülürken görüntülendi.

Türkiye'den Gine açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı.

Gine'de askeri darbe Gine’nin başkenti Konakri’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbeci askerler tarafından devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığı ve hükümetin feshedildiği bildirildi.