Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış Brezilyalı dünyaca ünlü futbol efsanesi Pele'nin sağlık durumu ile alakalı kötü haber geldi. 80 yaşındaki Pele'nin, kalınbağırsağında tümör tespit edildiği, bu sebeple de 6 gündür hastanede olduğu duyuruldu.

AMELİYAT OLDU

Pele'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi sağ kolonda şüpheli bir lezyonu çıkarmak için ameliyat oldum" ifadelerini kullanarak, "Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi" dedi.

Pele ayrıca, "Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

RUTİN TESTLERDE SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ



Pele’nin 31 Ağustos'ta Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen rutin testler için Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Albert Einstein Hastanesi'ne gideceği açıklamış, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Pele, Brezilya Milli Takımı ile 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Pele'nin oğlu babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi Pele'nin oğlu Edinho, Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi.