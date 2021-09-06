Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli kick boks sporcusu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli, Makedonya’da düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’na başarısıyla damgasını vurdu. Yerli, 79 kg Kick Light branşında Balkan şampiyonu olarak ülkemizi onurlandırdı.

MSB RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Makedonya’da düzenlenen 15'inci Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda milli sporcumuz Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli 79 kg Kick Light branşında Balkan şampiyonu oldu. Personelimizi kutluyor, kendisine gururla alkışlayacağımız daha nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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