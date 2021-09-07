Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bu gece Hollanda'ya misafir olacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Türkiye, 11 puanla grupta lider durumda. Hollanda’nın ise 10 puanı bulunuyor.

1 puan iyi, 3 harika

Bu karşılaşma bizim için 2022 Katar yolunda ‘final’ niteliği taşıyor. Grup eleme maçlarına 4-2’lik Hollanda zaferiyle muhteşem bir başlangıç yapan ay yıldızlılar son dönemde büyük bir düşüş içinde. Ancak Amsterdam’da alınacak bir puan bile Katar yolunu kısaltacak. A Millî Takım’da kart cezası sona eren Burak Yılmaz, kaptanlık bandıyla yine sahada olacak.

GALİBİYET İLE MAĞLUBİYET EŞİT

Artıya geçelim

∂ A Millî Takım, Hollanda maçıyla tarihinde 598. defa sahaya çıkacak. Geride kalan maçlarda ay yıldızlılar 227 galibiyet ve mağlubiyet aldı. EURO 2020 öncesi galibiyet sayısı fazla olan Türkiye, turnuvadaki üç maçı kaybetmişti. Hollanda’yı yenersek bir kere daha artıya geçmiş olacağız.

4 ALDIK, 5 VERDİK

Dişimiz geçiyor

∂ İki ülke A millî takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi.

DEPAY ÇOK HIRSLI

Baskılı olmalıyız

Hollanda’nın yıldızı Memphis Depay “Rakipler bize karşı her zaman sıkıştıran, kapalı bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Türkiye'deki maçı tekrardan izledik, iyi değildik ve şu anda daha baskılı olmak zorundayız" dedi.

Hollanda’yı göstereceğiz

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kurt hoca bir taraftan “Türkiye iyi bir takım, Burak Yılmaz tehlikeli, Şenol Güneş çok disiplinli bir teknik adam” övgülerinde bulunurken diğer taraftan da “Türkiye’ye Hollanda’nın ne kadar iyi bir takım olduğunu göstereceğiz. Benim oyuncularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mızın Hollanda ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.