Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri esnasında Sao Paulo'da yarıda kalan Brezilya-Arjantin maçında yaşananlar büyük yankı uyandırdı. Peki ne olmuştu? Karşılaşma başladıktan kısa bir süre sonra Brezilyalı sağlık yetkilileri, İngiltere’den gelen dört Arjantinli oyuncunun karantina kurallarına uymadığını ileri sürerek sahaya girip bu oyuncuları ‘sınır dışı’ etmek istemişti. Bunun üzerine Arjantin takımı ve hakemler soyunma odasına girince maç yarıda kalmıştı.

FIFA: Kınıyoruz

Yaşananlarla ilgili olarak FIFA’dan ilk açıklamada “Milyonlarca taraftarın en önemli futbol ülkelerinden ikisinin karşılaşacağı maçı izlemesine engel olan olayları kınıyoruz. Maçın ilk hakem raporu elimize ulaştı. Yapılacak inceleme sonrasında kararımızı açıklayacağız” denildi. Arjantin basının yanı sıra İtalya ve İspanyol basını da yaşananları “Rezalet” olarak değerlendirdi. As “Küresel utanç”, Tuttosport “Brezilya’da çılgınca şeyler” başlıklarıyla olaylı maçı duyurdu.

KURALLAR NE DİYOR?

İngiltere’ye protokol

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelenleri 14 gün gözlem altına alma kararı var. Arjantinli dört oyuncunun yanlış bilgi vererek protokolü ihlal ettiği gerekçesiyle Ulusal Sağlık Kurumu sınır dışı bildirisi yayınladı.

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 580 bini geçti.