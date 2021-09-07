HOLLANDA 2-0 TÜRKİYE
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
1' Ceza sahasında Depay'la verkaça giren Klaassen, kale önünde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Davy Klaassen
15' A Milli Takım'da Orkun, Wijnaldum'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Orkun Kökcü
16' Hollanda farkı 2'ye çıkardı! Klaassen'in pasıyla savunma arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Memphis Depay
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Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen, Berghuis, Depay, Bergwijn
Yedekler: Krul, Drommel, J.Timber, De Ligt, Malacia, Malen, Til, De Roon, Gravenberch, Rensch, Weghorst, Koopmeiners