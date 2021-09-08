Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.Rakibine karşı kötü bir performans sergileyen Milliler, Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Johan Cruijff Arena’da oynanan maçı tamamlayamadı. 25 yaşındaki stoper, 36. ve 44. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı ve 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan paylaşım yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

"Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum."

A Milliler, Hollanda'da ağır mağlubiyet aldı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.

Zirveyi bırakmadık! Millilerden 3 gollü zafer 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.