Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ne güzel çıkmıştık Katar yoluna. Hollanda’yı dörtlemiş, Norveç’i evinde dağıtmıştık. Buna rağmen başkaları için beklenmedik, bizim için alışık (!) olduğumuz puan kayıplarıyla, Hollanda ensemize, Norveç dibimize gelmişti. Yine de umutluyduk. İpler elimizdeydi, hiç kimseye bakmadan, rakiplere bırakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kesebilirdik. Ama Şenol Güneş’in performans yerine isimler üzerinden kurduğu kadro ile saniyeler içinde dünya başımıza yıkıldı. Biz, “Portakalı soydum” diyene kadar Hollanda kalemize iki gol bıraktı.

Memphis Depay dağıttı

İstanbul’un acısını fena çıkardı Van Gaal’ın öğrencileri. Henüz 1. dakika dolmamıştı ki, kalemizde golü gördük. Berghius’ın ceza sahasına çevirdiği topta Depay’ın şık pasını Klaassen, klas bir vuruşla ağlarımıza yolladı: 1-0. Aynı ikili 16’da bir kez daha sahne alıp, jeneriklik bir gol daha kaydetti. Bu sefer pası veren Klaassen, tabelayı değiştiren Depay oldu: 2-0. Eli ayağına dolaşan millîlerimiz hata üstüne hata yaparken, doğrudan taviz vermeyen Hollanda, 36’da Çağlar’ın Klaassen’e faulüyle penaltı kazandı. Depay, Panenka vuruşuyla Uğurcan’ı avladı: 3-0.

Zirveden çakıldık

İlk yarının böyle bitmesine razıydık. İkinci yarıda diriliş olmasa bile direniş hayali kuruyorduk. Ama Çağlar’ın 44’te ikinci sarıdan kızarmasıyla tükendik. Güneş’in Ozan Tufan ile Ozan Kabak’ı oyuna sürmesi de Hollanda’nın hızını kesmedi. Memphis hat-trick yaptığında tabela 54’ü gösteriyordu: 4-0. “Öğrenilmiş çaresizlikle” bildiğimizi unutunca 80’lere döndük. Bu skora bile razıydık, derken 80’de Til, 90’da Malen’ın golleriyle skor 6-0’a geldi. 90+2’de Cengiz Ünder kapanışı yaptı: 6-1. Millîler, lider çıktığı gecede üçüncü sıraya düştü.

Altı gollü facia

∂ A Millî Takım için, "Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda final oynar mı?" tahminleri yapılırken bir anda 80'li yılların futbol ve sonuçlarına döndük. EURO 2020'de alınan ağır sonuçların travması takımda öyle güven eksikliğine yol açtı ki 34 yıl sonra dün gece kalemizden tam altı defa top çıkardık. Hollanda deplasmanında 6-1 kaybeden millîler, 1987'den bu yana bir ilki yaşadı. A Millî Takım, Ekim 1987'deki İngiltere maçından (0-8) bu yana ilk defa bir karşılaşmada kalesinde bu kadar gol gördü.

Çağlar ve Ozan A Milli Takım kampına dahil oldu İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.