Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 ülkeden fazla katılım sağlanan MXGP Of Afyon, bugün tamamlandı. Konu hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, yarışın başarıyla tamamlandığını söyledi.

ŞAMPİYONADA YARIŞAN TAKIMLAR

Şampiyonada Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas ve Beta fabrika takımlarında yer alan dünyaca ünlü sporcular yarıştı.

"25 ÜLKEDEN FAZLA KATILIM OLDU"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, hem MXGP Of Turkey hem MXGP Of Afyon'un Afyonkarahisar'da başarıyla tamamlandığını belirterek, "Birbirinden heyecanlı yarışlar izledik. 25 ülkeden fazla katılım oldu." dedi.

120'DEN FAZLA SPORCU YARIŞTI

120'den fazla sporcunun da Afyonkarahisar'da yarıştığını kaydeden Geren, "Biz, hem Motosiklet Federasyonu hem Afyonkarahisar Belediyesi olarak organizasyonun başından beri misafirleri en şekilde ağırlamaya çalıştık. Sosyal medyadaki spor platformlarında da Afyonkarahisar ismi yankılandı." ifadelerini kullandı.

Courtney Duncan, Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu oldu Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağında Courtney Duncan, şampiyonluğu göğüsledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı nefes kesti Afyonkarahisar’da yapılan şampiyonada MXGP’de Red Bull KTM’den Herlings, MX2’de de Prado birinci oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye’ye geliyor Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18'nci yarışı 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen yarışta gözler geçen sene Afyonkarahisar’da zirvede yer alan Red Bull KTM Factory takımında olacak.