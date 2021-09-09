Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de artık alışılagelen transfer furyasında bu sefer gelenlerden çok gidenler gündem oldu. Her sezon sil baştan kadro yapan Ali Koç yönetimi, bir defa daha hoca değişikliğine gidip takımı Vitor Pereira’ya teslim ederken, sadece 9 yeni isim kadroya katıldı. Takımdan ayrılan oyuncu sayısı ise 22’yi buldu. Geçen sezon alınan 22 oyuncudan, 9’uyla yollar ayrılırken, gençlerden Barış Sungur ile İsmail Yüksek yine kiralık olarak yollandı. Transfere sürecine damga vuran ise Beşiktaş ve Trabzonspor’un elinden kapılarak imza attırılan Steven Caulker’ın istenmeyen adam ilan edilmesi oldu.

ŞAMPİYONLUK İNANCI

Ancak yönetim geçen sezon başlayan operasyonun bu sezon tamamlandığına inanıyor. Teknik direktör tercihini Vitor Pereira’dan yana kullanan Başkan Ali Koç ve ekibi, hem Portekizli çalıştırıcının hem de onun isteği doğrultusunda alınan oyuncuların nokta atışı olduğu düşüncesinde. Geçen sezonun iyileriyle, bu dönemin yenilerinden kurulan takımın Pereira yönetiminde özlenen Fenerbahçe’yi ortaya çıkarması bekleniyor. Her ne kadar, bek konusunda beklenen imza tüm çabalara rağmen gelmese de yönetim ve teknik heyet başarılı bir sezondan emin. Devre arasında ufak dokunuşlarla özlenen şampiyonluğun gelmesi bekleniyor.

FERDİ ENDİŞESİ

Fenerbahçe’de Ferdi'nin sakatlığı düşündürüyor. Genç yıldız yetişmezse Pereira, Sivas önünde formül bulmalı. Üç yerli oynatması gereken Portekizli ya sol çizgiye bir Türk oyuncu çekecek ya da farklı bir pozisyonda yerli oyuncu kullanıp, solu lejyonerle kapatacak.

Fenerbahçe doymuyor Crespo anlaşmasıyla yabancı kontenjanını dolduran Kanarya, savunma oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Şartlar zor, zaman dar olsa da yönetim son ana kadar pes etmeyi düşünmüyor.

Miguel Crespo Fenerbahçe'de! Fenerbahçe, görüşmeler için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş süresiz kadro dışı Fenerbahçe; Rossi, Kim, Meyer ve Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını, Caner Erkin ve Caulker'in transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.