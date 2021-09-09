Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

10 takviye yaparak kadrosunu neredeyse baştan aşağı değiştiren Galatasaray transferin son gününü de boş geçmedi. Uzun süredir orta sahaya takviye yapmak isteyen bu konuda Gedson Fernandes’de kararlı olan sarı kırmızılı yönetim, Benfica ile orta yolu bulamayınca alternatif isimlere yöneldi. İşte onlardan birisi de scout ekibinin iki yıldır yakından takip ettiği Famalicao’da forma giyen Gustavo Assunçao’ydu. Arda Turan’ın Atletico Madrid’den arkadaşı olan Paulo Assunçao’nun oğlu Gustavo satın alma opsiyonu ile kiralandı.

RÜYAM GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncu için Portekiz kulübüne 1 milyon avro ödeyecek. Gustavo’nun bonservisi alınmak istenirse de lig sonunda 5 milyon avro daha verilecek. Dün İstanbul’a gelen 21 yaşındaki orta saha oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza attı. Gustavo, "G.Saray benim için bir rüyaydı, gerçekleşti. Teklif gelince hiç düşünmedim. İnanılmaz büyük, tarihî bir kulüp. Sahaya çıkıp, yüzde 100'ümü vermek istiyorum" açıklaması yaptı.

CICALDAU’DAN İYİ, BARIŞ'TAN KÖTÜ HABER

Romanya Millî Takımı’nda Ianis Hagi’ye Covid-19 teşhisi konması, yakın arkadaşı Cicaldau için tedirginlik doğurdu. Neyse ki G.Saraylı oyuncunun iki testi de negatif çıktı. Barış Alper Yılmaz'ın ise Ümit Milli Takım maçında elinde kırık oluştuğu ve ameliyat olacağı açıklandı.

Galatasaray'a bir transfer daha Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Galatasaray'dan Terim'e doğum günü kutlaması Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.