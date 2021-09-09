Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Maçın başından itibaren etkisiz bir performans sergileyen milliler, maçı 3-0 yenik tamamladı.

İKİNCİ MAÇ YUNANİSTAN İLE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 3-0 kaybetti.

Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan, Kazakistan'ı 4-2 yendi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 12.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

A Milliler, Hollanda'da ağır mağlubiyet aldı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.