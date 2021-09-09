Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Giresunspor maçı esnasında aynı takım oyuncuları olan Kerak Aktürkoğlu ve Marcao tartışma yaşamış, Marcao, Aktürkoğlu'na saldırıda bulunmuştu. Başkan Burak Elmas'ın "Bu sorunu aile içinde halledeceğiz" açıklamasının ardından beklenen fotoğraf karesi geldi. Galatasaray sosyal medya hesabından Marcao ve Kerem'in sarılıp barıştığı görseli servis etti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Marcao, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çok pişmanım. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve tüm teknik ekipten özür diliyorum. Hiç tasvip etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde yüz ben suçluyum. Bu çok ortada. O yüzden bir kez daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum" dedi.

İkili el sıkışıp birbirine sarıldığı sırada oyuncular da iki futbolcuyu alkışladı.

Galatasaray Marcao'ya verdiği cezayı açıkladı Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”

Marcao 'saldırı'dan PFDK'lık oldu Galatasaray - Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.

Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.