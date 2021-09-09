Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü futbolcu Jerome Boateng, 2018 yılında çocuklarının annesine uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemelik olmuştu. Mahkemenin sonuçlanmasıyla birlikte Boateng, 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

REKOR CEZA

Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan FC Bayern Münih’in eski milli takım oyuncusu Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng’e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.



ESKİ SEVGİLİSİ ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU

Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler’e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih’te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler’e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.

Aşk hayatında sorunlar yaşayan Boateng'nun, eski sevgilisi model Kasia Lenhardt 2021’in Şubat ayında ölü bulunmuştu.

Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Jerome Boateng için eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 5 yıl hapsi isteniyor.