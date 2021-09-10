Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maçına hazırlanan DG Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James’in sakatlanmasıyla şoku yaşadı. James'in bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık olduğu öğrenildi.

DURUMU SON KONTROLLERDEN SONRA NETLEŞECEK

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Leke James’ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi. James’in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

2 YERDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James’e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

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