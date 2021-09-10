Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, vatandaşı ve yakın arkadaşı Alex Teixeira ile birlikte A Spor'a röportaj verdi. Siyah beyazlı takımın ön liberosu Josef, Alex’ten sonra Coutinho'nun da Beşiktaş'a gelebileceğini söyledi. Şampiyonluk kutlamalarında taraftarın ‘Alex Teixeira’ tezahüratlarına eşlik edip transferin bir numaralı başrol oyuncusu olan Souza “Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti” dedi.

Josef sayesinde oldu

Bir diğer yakın arkadaşı Coutinho'ya da sürekli Beşiktaş'ı anlattığını söyleyen Souza “O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?” sözlerini kullandı. Alex Teixeira ise transferinde Josef'in büyük etkisi olduğunu ifade ederken "Maddi açıdan çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkisi sayesinde bu transfer gerçekleşti” diye konuştu.

BATSHUAYI’YE ÖVGÜ

İyi seçim yaptı

∂ Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna kattı Michy Batshuayi'ye Belçika Millî Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'den övgü geldi. İspanyol çalıştırıcı, “Beşiktaş ile iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. İlk maçını gördüm. Daha da iyi olacaktır” diye konuştu.

ARABA VERİN GİDEYİM

Lens’e bak sen

∂ Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Lens’in Karagümrük’e transferi son anda yatmıştı. Elde kalan Hollandalının, takımdan ayrılmak için siyah beyazlı takıma sponsor firma tarafından verilen arabalardan istediği, kabul edilmeyince de imzadan vazgeçtiği ortaya çıktı.

PJANIC İDMANDA

Beşiktaş Yeni Malatyaspor'a bileniyor. Yeni transfer Miralem Pjanic dün siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Futbolcular, minik kale maç ve taktik çalışmalar yaptı. Üç takım hâlindeki turnuva maçı ise neşe doluydu.

Beşiktaş'ın toplam borcu 423 milyon Euro Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın Gedson ısrarı Galatasaray’ın da yeniden kadroya katmak için uğraştığı Portekizli için bastıran siyah beyazlılar Benfica’ya 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.