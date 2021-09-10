Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrasında gözler Teknik Direktör Şenol Güneş'e çevrilmiş, deneyimli teknik adam eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Güneş, mağlubiyetin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile dün Riva'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

82 MAÇTA 38 GALİBİYET, 21 YENİLGİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

'YALVARMA' KRİZİ SONRASI 'İSTİFA ET' İSTEĞİ

TFF yönetiminin 'teknik karar' için acele etmeden 8 Ekim'deki Norveç maçını bekleme düşüncesi, Şenol Güneş'in Hollanda maçı sonrası "Ben buraya gelirken yalvarmadım, sevinerek geldim ama bana yalvardılar" sözü ile adeta rafa kalktı. TFF cephesinde büyük tepki çeken açıklamalar sonrası Başkan Özdemir'in Şenol Hoca’ya 'istifa et' dediği iddia edilmişti.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU

Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrılması sonrası yerine gelecek isim spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Başakşehir’de şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılan ve şu anda boşta olan Okan Buruk, ilk sırada yer alıyor. Genç jenerasyonun temsilcilerinden olan, kendini güncelleyen Buruk tek başına da düşünülmüyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray’ın orta sahasını beraber toparladığı ve iyi anlaştığı Emre Belözoğlu da ekibe dahîl edilecek. Norveç maçına kısa bir süre kalmasından dolayı TFF iki isimle de hemen masaya oturup işi resmîyete dökecek ve ay yıldızlı takımdaki tükenmişlik sendromunu bitirmeye çalışacak.

A Milliler, Hollanda'da ağır mağlubiyet aldı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.