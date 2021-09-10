Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki görevinden alınması üzerine kulislerde Okan Buruk ve Rıza Çalımbay isimleri konuşulmaya başlandı. Gelişmelere ilişkin konuşan Çalımbay, Milli Takım'dan gelecek teklifi seve seve kabul edeceğini bildirdi.

"TEKLİF GELİRSE MİLLİ TAKIMA YOK DENMEZ"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.

A Milli Takım'da Buruk ve Çalımbay iddiası Şenol Güneş ile yolların ayrıldığının duyurulmasının ardından, A Milli Takım için düşünülen isimlerin Okan Buruk ve Rıza Çalımbay olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya başladı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.