Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî aradan sonra Süper Lig maçları kaldığı yerde devam ediyor. Bu kapsamda yarın Beşiktaş Futbol Takımı, ligin 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar maç kadrosunu açıkladı. Kadroda şu isimler var:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi.

Beşiktaş'ın toplam borcu 423 milyon Euro Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın Gedson ısrarı Galatasaray’ın da yeniden kadroya katmak için uğraştığı Portekizli için bastıran siyah beyazlılar Benfica’ya 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.