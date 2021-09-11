Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'da iki sezon forma giyen ve 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren Özer Hurmacı, kulüp bulamadı. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Bursaspor formasıyla 45 maça çıkmış ve 6 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI

Bursaspor Kulübü'nün yeni sezonda düşünmediği tecrübeli oyuncu, transfer döneminde beklediği teklifleri alamayınca boşta kaldı. 100 bin Euro’luk piyasa değeri olan Özer Hurmacı’nın gelecekle ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

ALEX'İN VELİAHTI OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Özer Hurmacı, 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve "Alex'in veliahtı" olarak gösterilmişti. Beklentileri karşılayamayan Hurmacı, 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Mehmet Ekici 'yine' boşta kaldı Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası çok konuşulan bir transfere imza atarak Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici, uzun süredir kendisine kulüp bulamıyor. Ekici'nin son olarak TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan teklif aldığı iddia edilmişti.