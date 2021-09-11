Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

Hamit Altıntop Almanya'ya gidiyor: Hedefteki isim Löw Hollanda mağlubiyetinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yol ayrımı yaşandı. Kalan 4 maç için adayları değerlendiren TFF'de yabancı hoca tercihi ağır bastı. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, başta Löw olmak üzere bazı yabancı teknik adamlarla görüşmek için Almanya'ya gidecek.

Hamit Altıntop'tan "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki göstererek, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı." dedi.