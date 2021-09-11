Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi. Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç oynandı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'de yapboz bitti şov başlıyor Her sezon sil baştan kadro yapan Kanarya, yine büyük bir değişim yaşadı. Bir defa daha hoca değiştiren yönetim, 9 futbolcu aldı 22 oyuncuyla da yolları ayırdı.
Sivas maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi. Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç oynandı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Etiketler : fenerbahçe,maç,spor,süper lig,