Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor’u sahasında 3-0 yenerek 10 puana yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “İç sahada fire vermek istemiyoruz. Uzun bir maraton var. Henüz başındayız ama ne olursa olsun iç saha maçlarını kazanmak istiyoruz. Milli maç dönüşleri zor oluyor. Bazı oyuncular uzaktan geliyor. Atiba ve Larin’i kadroya alamadık bu nedenle. Dün gece geldiler. Bazı oyuncularımız milli takımlarında oynamadılar ve doğal olarak da moraller bozuluyor. Bu maçlar her zaman zor oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün konsantremiz çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında. Hem bizim hem de Türkiye için iyi bir başlangıç olsun istiyoruz” diye konuştu.



PJANİC BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yeni transferler ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Doğal olarak bir alışma süreci olacak. Başka bir takımdan başka bir şehre gelip, başka bir oyuncu grubunun içine geldi. Kolay değil alışması ama sonuçta yabancı olduğu bir iş yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır. Pjanic’in bugün de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu umarım görmüşsünüzdür. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Batshuayi de öyle.



ALEX OYNAYAMAZ, VIDA VE N'KOUDOU CİDDİ DEĞİL

Maça devam edemeyen oyuncular hakkında da konuşan Yalçın, "Alex'in çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Herhalde arka adalede problemi oldu. Vida ve N'Koudou'nun sakatlıklarının ciddi olduğunu sanmıyorum." açıklamasını yaptı.



4 MAÇTA GOL YEMEDİK

Geride kalan 4 maçta gol yemedikleri hatırlatılan başarılı teknik adam, “4 maç oynadık, gol yemedik. İşin savunma boyutu bizim için değerli. Önde oynadığımız için savunmayı da önde yapıyoruz. 3. bölgeye hücum diyoruz ama biz 3. bölgede savunma yapıyoruz. Burada savunma da oluyor. Biz presi burada başlatıyoruz. Oradan çıkabilirlerse, üzerimize gelebiliyorlar. Bunu doğru yapmayıp oradan çıkardığınız zaman, arkada pozisyon verebiliyorsunuz. Bugün pozisyon vermedik. İstediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman oyunu pasa döndürdük. 4 maçta gol yemedik. Bu da çok önemli. Kendimizi daha da geliştiriyoruz ve işin bu tarafı da oldukça iyi” dedi. Batshuayi için konuşulan gol hedefiyle ilgili de açıklama yapan Yalçın, “Santrfor gol atabilir. 20 tane mi atar, 15 tane mi atar ben bilemem ama işi gol atmak. Beşiktaş gibi bir takımda santrfor oynuyorsa bir oyuncu, atar herhalde 20 tane gol” diyerek devam etti.



Hafta içinde oynanacak olan Borussia Dortmund maçı ile ilgili de konuşan Yalçın, “Bugün Dortmund’un maçını izledik. İyi bir takım. Tempolu oynayan, ofansif hattı güçlü bir takım. Fazla adamla hücuma çıkan ama dönüşte de sıkıntı yaşıyorlar. Çift taraflı değerlendirmek lazım. Güçlü bir takım ve Şampiyonlar Ligi’ne alışık bir takım. Biz kendi oyun planımızı belirleyeceğiz ve o gün için en güzel sonucu almaya çalışacağız. Oyun anlamında bizi tatmin eden bir maç istiyoruz. Skora daha sonra bakacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi moral depoladı.



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