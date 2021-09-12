Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan ve karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın yıldız santraforu Batshuayi'ye övgüler yağdırdı.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Michy Batshuayi'nin sergilediği performansı yere göğe sığdıramadı.

"CENK FORMDAYDI ANCAK BATSHUAYI ÇOK HAZIR"

Dilmen, "Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır" ifadelerini kullandı.

"RIDVAN'I BUGÜN ÇOK BEĞENDİM"

"Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı" diyen Dilmen, "Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor" dedi.

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi moral depoladı.

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e sert eleştiri 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım'ın 0-0 beraberlikle tamamladığı ilk yarıyı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "48 dakika bizi niye verem ettin hocam? Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var" dedi.