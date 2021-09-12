Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda aşısız seyircilerin futbol müsabakalarına girişine izin verilmeyeceği kararının alınmasının ardından, İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri stadyum girişlerinde usulsüz giriş yapmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Stadyum girişinde denetim yapan özel güvenlik görevlileriyle birlikte hareket eden polis ekipleri tarafından, ibraz ettiği bilet ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin stadyuma girişine izin verilmedi.

BAŞKASI ADINA DÜZENLENEN BİLET KULLANDILAR

Bu şekilde stadyuma giriş yapmak isteyen kişilerden bazılarının, Covid-19 hastalığını geçirmiş olmak, aşı takvimini tamamlamış olmak ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmış olmak şartlarını taşımadığı için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig ile müsabakalara giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

TURNİKE KAMERALARINDAKİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKARDI

Bu kişileri, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırarak tespit eden polis, sezon başından bu yana il genelinde toplam 89 kişiye işlem yaptı.

PASSOLİG SAHİPLERİNE DE İŞLEM UYGULANIYOR

Stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyenlerin yanı sıra, passolig sahiplerine de adli işlem uygulandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge İçişleri Bakanlığı, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralına karşın, bu şartları taşımayan bazı taraftarların maçlara giriş noktasında sorun çıkarmaları nedeniyle harekete geçti. Bakanlık, 81 il valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

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