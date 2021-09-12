Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

STRETCHİNG ÇALIŞMASI YAPILDI

Dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı.

ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI

Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, B. Dortmund maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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