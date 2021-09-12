Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik skor ile sona erdi. Fenerbahçe taraftarı maçın hemen ardından protokol girişine gelerek tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine Başkan Ali Koç da taraftarların yanına gelip kısa bir sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı. Buna rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı protokol girişi önünden ayrılmayarak 'Ali Koç buraya' tezahüratlarına devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar başkanı açıklama yapması için tekrar geri çağırdı. Bir süre daha bekleyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle stat önünden uzaklaştırıldı.



KADIKÖY'DE SİVAS YENİLMİYOR

Sivasspor'a karşı Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan ve bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Fenerbahçe, 10 puana yükseldi. Sivasspor ise 4. maçında 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı. Fenerbahçe, perşembe günü Eintracht Frankfurt'a konuk olduktan 3 gün sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



Fenerbahçe, kendi sahasında yara aldı! Fenerbahçe ve Sivasspor, ligin 4. haftasında Ülker Stadyumun'da karşı karşıya geldikleri maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar.



Ali Koç: Pereira 3-4 takviye istiyor Transferde sessiz kalmalarının kimseyi ürkütmemesi gerektiğini belirten başkan Portekizli teknik adamın ihtiyaçları belirlediğini ve kendilerine sunduğunu söyledi

