Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor karşısında da 2-0'dan 2-2'ye yakalandı ve iki maçta 4 puan kaybetti. Bu sonuç sonrasında Trabzonspor ilk kez puan kaybı yaşamış oldu ve 10 puana yükselerek 2. basamakta yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Galatasaray ise yenilmezliğini sürdürürken 8 puanla 5. sıraya geçti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi. Galatasaray, 20. ve 35. dakikalarda maçın sürpriz isimlerinden Emre Kılınç'ın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Trabzonspor'a beraberliği getiren golleri 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme kaydetti.



TRABZON'DA İKİ DEĞİŞİK İSİM

Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Giresunspor maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Serkan Asan'ın yerine sakatlıktan dönen Bruno Peres'e, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Cornelius'a görev verdi. Sakatlığı devam eden Gervinho da kadroda yer almadı. Bordo - mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı, sadece UEFA Konferans Ligi 3. turunda Molde ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer alan Dorukhan Toköz de kadroya dahil edilemedi. Ayak bileğinde ödemi tam olarak geçmeyen Dorukhan, 7. resmi maçta da takımda görev alamadı.

Galatasaray Gustavo Assunçao'yu transfer etti Galatasaray Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sakatlıklar sebebiyle eksik kadro ile Trabzon'a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey'in yerine Yedlin'e, hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Emre Kılınç'a ve Diagne'nin yerine Halil İbrahim Dervişoğlu'na görev verdi. Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.



TRABZON'UN HATASI GALATASARAY'IN İLK GOLÜ OLDU

Galatasaray, Trabzonspor defansının büyük hatasını iyi değerlendirdi ve karşılaşmada ilk golü 20. dakikada buldu. Bordo-mavililerde Edgar Ie'nin hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Galatasaray'da sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev alan Emre Kılınç, ilk yarıda dinamizmiyle fark oluştururken, 2 golle takımına büyük katkı yaptı. 35. dakikada savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi ve Uğurcan kalesini zamanında terk edip topu çeldi. Seken topu Halil, penaltı noktasına doğru çevirirken, Emre Kılınç uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte müthiş bir hava yakalayan lig lideri, G.Saray’a da yenilmezse 2019-20 sezonundaki 16 maçlık seriyi yakalayacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E TEPKİ

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu. İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi. Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı. Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.



1 PUAN NWAKAEME'DEN

İkinci yarıda Trabzonspor'un daha etkili göründüğü anların çoğunlukta olduğu bölümler dikkatleri çekerken, Trabzonspor geri dönüşü tamamlayan golü 61. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Hamsik'in arka direğe çıkarttığı topla buluşan Nwakaeme çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor - Galatasaray maçı 2-2 sona erdi.



Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak, Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş - 10 PUAN

Trabzonspor - 10 PUAN

Fenerbahçe - 10 PUAN

Konyaspor - 10 PUAN

Galatasaray - 8 PUAN