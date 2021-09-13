AYRINTILAR GELİYOR...
Filenin Efeleri 2021 Avrupa Şampiyonası'na veda etti
13.09.2021 - 00:22 | Son Güncelleme: 13.09.2021 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.
Etiketler : a milli takım,voleybol,avrupa şampiyonası,
803009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/803009.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
3
1
0
7
10
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
3
1
0
4
10
03
TRABZONSPOR A.Ş.
3
3
0
0
6
9
04
FENERBAHÇE A.Ş.
3
3
0
0
5
9
05
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
4
2
1
1
4
7
06
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
3
7
07
YUKATEL KAYSERİSPOR
4
2
1
1
0
7
08
ALTAY
4
2
0
2
2
6
09
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
4
2
0
2
-4
6
10
KASIMPAŞA A.Ş.
4
1
2
1
0
5
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
1
1
1
4
4
12
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
3
1
1
1
-1
4
13
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
1
0
2
-7
3
14
GÖZTEPE A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
15
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
4
0
2
2
-5
2
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-4
1
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-3
0
20
GZT GİRESUNSPOR
3
0
0
3
-5
0
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
11.09.2021 17:00
Vavacars Fatih Karagümrük 4 - 0 Adana Demirspor A.ş.
11.09.2021 17:00
Konyaspor 3 - 1 Altay
11.09.2021 20:00
Beşiktaş 3 - 0 öznur Kablo Yeni Malatyaspor
11.09.2021 20:00
Yukatel Kayserispor 2 - 0 Kasimpaşa
12.09.2021 17:00
Fenerbahçe - Sivasspor
12.09.2021 17:00
Rizespor - Atakaş Hatayspor
12.09.2021 20:00
Trabzonspor - Galatasaray
12.09.2021 20:00
Göztepe - Başakşehir
13.09.2021 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport Tav Antalyaspor
13.09.2021 20:00
Alanyaspor - Gzt Giresunspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
4
4
0
0
11
12
02
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
4
3
0
1
4
9
03
EYÜPSPOR
4
3
0
1
3
9
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
3
0
1
1
9
05
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
06
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
2
0
2
0
6
07
MKE ANKARAGÜCÜ
3
1
2
0
3
5
08
ADANASPOR A.Ş.
4
1
2
1
2
5
09
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
1
1
1
1
4
10
KOCAELİSPOR
3
1
1
1
-2
4
11
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
0
1
1
3
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
1
0
2
0
3
13
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
14
DENİZLİSPOR
4
1
0
3
-4
3
15
MENEMENSPOR A.Ş.
4
1
0
3
-7
3
16
BURSASPOR
3
0
1
2
-3
1
17
ALTINORDU
3
0
1
2
-5
1
18
GENÇLERBİRLİĞİ
3
0
1
2
-5
1
1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
11.09.2021 16:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
11.09.2021 17:00
Eyüpspor 0 - 2 Denizlispor
11.09.2021 20:00
Manisa Futbol Kulübü 0 - 1 Erzurumspor
11.09.2021 20:00
Adanaspor 6 - 2 Menemenspor A.ş.
12.09.2021 17:00
Beypiliç Boluspor - Kocaelispor
12.09.2021 17:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
12.09.2021 20:00
Altinordu - Bursaspor
12.09.2021 20:00
Yilport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2021 20:00
Balikesirspor - Tuzlaspor A.ş.