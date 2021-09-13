Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

560 gün sonra tadilatı biten Santiago Bernabue Stadı'nda ilk maçına çıkan Real Madrid, konuk aldığı Celta Vigo'yu 5-2'lik farklı yendi. Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta, diğer iki golün sahibi, Camavinga ve Vinicius kaydetti.

REAL 560 GÜN SONRA YUVADA

Yeniden yapılanma kapsamında 2019 Haziran ayından bu yana tadilatları devam eden Santiago Bernabue Stadı'na 560 gün sonra geri dönen Real Madrid, karşılaşma başlamadan önce eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgından ölenlerin anısına özel bir tören ve saygı duruşu yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Celta Vigo, karşılaşmanın hemen başında Santi Mina (4. dakika) ile golü buldu.

Real Madrid, 24. dakikada Karim Benzema ile skora eşitliği getirse de, 31. dakikada eflatun beyazlıların defansındaki hatayı iyi değerlendiren Franco Cervi konuk takımı bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Karim Benzema (Dk. 46) ile skora eşitliği getirerek başlayan Real Madrid, Vinicius (Dk. 54) ile karşılaşmada ilk defa öne geçti.

Covid-19'dan dolayı statta maske atma ve sosyal mesafe önlemlerine uyulması anonsları yapılmasına rağmen Vinicius'un golün ardından tribünü çıkarak Real Madridli taraftarlarla birlikte sarılarak kutlama yapması ve önlemlere uyulmaması dikkati çekti.

Maçın 65. dakikasında Eden Hazard'ın yerine oyuna giren Madrid'in yeni transferi Fransız futbolcu Eduardo Camavinga ise eflatun beyazlı çıktığı ilk maçta hemen golünü atarak, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 87. dakikasında Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Benzema kendisinin 3., takımın ise 5. golünü kaydetti.

Sahadan 5-2 galip ayrılan Real Madrid puanını 10'a çıkardı. Kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun oynamadığı Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

STADTA ÇALIŞMALAR HENÜZ BİTMEDİ

Diğer yandan normal şartlarda yeniden yapılanma çalışmaları 2022 Aralık ayında son bulması öngörülen Santiago Bernabeu Stadı'nın saha içi ve tribünlerinde yeterli güvenlik sağlansa da, dış cephesindeki yıkık duvarlar, çevrede vinçler ve diğer iş makinelerinin bulunması dikkati çekti.

Real Madrid 1,5 yılın ardından Bernabeu'ya dönüyor La Liga'nın 4. haftasında yarın sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak Real Madrid, tadilatı devam eden Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra geri dönüyor.

Real Madrid'de 16 yıl sonra Sergio Ramos ile yollar ayrıldı La Liga ekibi Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı.