Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Millî aradan sonra Trabzonspor da Galatasaray da lige galibiyetle dönmek amacındaydı. Zorlu doksan dakikaya sarı kırmızılılar önde baskıyla iştahlı başladı. Rakibini oyun kurarken hataya zorlayan ilerideki presi sonucunu çok geçmeden verdi ve Emre Kılınç 33 dakikada bulduğu iki golle takımına büyük avantaj getirdi. Pes etmeyen ev sahibi ilk yarının sonunda ve ikinci devre bulduğu golle bir puanı kaptı.

Aynı senaryo

Trabzon karşısında 2-2’lik beraberlikle İstanbul’a dönen Galatasaray âdeta Kasımpaşa maçının bir kopyasını yaşadı, yine skoru tutamadı. Bunun en büyük nedeni olarak sarı kırmızılıların oyunun ilk bölümündeki tempoyu 90 dakikaya yayamaması ve çabuk düşüş göstermesi olarak ortaya çıktı. Dakikalar geçtikçe önde baskı yapamayan Aslan, Trabzon’un istediği oyunu oynamasına izin verince kalesinde de golleri gördü.

Kulübe zayıf kaldı

Cimbom tam 11 yeni transfer yaptı. Sakatlıklar ve cezalar dolayısıyla tam kadro Trabzon’a gidemeyen G.Saray’da sahadakilerle yedek kulübesi arasındaki kalite farkı dün bir defa daha ortaya çıktı. Emre Kılınç ile Morutan’ın yerine Babel ile Aytaç girince sarı kırmızılıların hücum akınları bıçak gibi kesildi. İlk devrede ileri çok rahat çıkabilen konuk ekip, ikinci yarının büyük bölümünü kendi sahasında kabullendi.

Abdülkadir’i ağlattılar

Dünkü Trabzonspor-G.Saray maçında ilk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, bordo mavili oyuncunun üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi. Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı. Futbolcu sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı.

Taylan'dan teselli

Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etse de futbolcu gözyaşlarını tutamadı. Devre arası olmasına rağmen ağlaması süren ve yerinden kalkamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray'dan Taylan Antalyalı destek verdi. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bunlar bizim oyuncumuz. Kötü de oynayabilirler, anlayış göstermeliyiz" sözlerini kullandı.

UĞURCAN ÜZÜNTÜLÜ

Tepkiler hatalı

∂ Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, "Galatasaray gibi büyük bir camiayla oynadık. İyi mücadele ettik, iyi savaştık. Bu 1 puan değerli" derken, "Abdülkadir'e tepkileri doğru bulmuyorum. Bu formayı giyen her oyuncu değerli ve özel. Bir sonraki maçta elinden gelenin en iyisini yapacaktır" sözlerini kullanıldı.

Büyük takım refleksi

∂ Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik" derken, "Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bu maçta sahada da bunu gösterdi. Skordan memnun değilim. Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray iyi takım, cezalandırır" sözlerini kullandı.

Galatasaray Trabzon deplasmanında Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, lider Trabzonspor'un konuğu olacak.