Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

6 MAÇTA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTILAR



Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor 2-0 yenik durumdayken Cornelius ve Nwakaeme'nin golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray karşısında imza attı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’A KARŞI GERİ DÖNÜŞLER

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte müthiş bir hava yakalayan lig lideri, G.Saray’a da yenilmezse 2019-20 sezonundaki 16 maçlık seriyi yakalayacak.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi hazırlıklara başladı! Hedef 3 puan Trabzonspor hafta sonu evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Karadeniz ekipte hedef 3 puan.