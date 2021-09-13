Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 sezonunda şampiyon olan, geçen sezon ise küme düşme potasından kendisini son anda üst sıralara taşıyan Başakşehir, bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı. 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan turuncu lacivertli ekip, rakip takımların ağlarını yalnızca 2 kere havalandırabildi.

KOCAMAN YERİNE GÜNEŞ

Aykut Kocaman ile yolları ayırma kararı alan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, yeni hoca için girişimlere başladı. Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Teknik Direktör Şenol Güneş'le temasa geçtiği, Güneş'in ise bir süre takım çalıştırmak istemediğini belirterek başkan Gümüşdağ'ı kibar bir dille reddettiği iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Başakşehir, yeni hocanın bulunması halinde hafta arasında Aykut Kocaman'la yollarını ayırmayı planlıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek olan turuncu lacivertliler, söz konusu maçtan alınacak olumsuz bir sonuç halinde tecrübeli teknik adamla direkt ilişkisini kesecek.

Aykut Kocaman'dan ilginç benzetme: Oksimoron bir duygu Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk 4 haftasında puan alamadıklarını hatırlatarak ilginç bir benzetmede bulundu. Kocaman, "4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil" diye konuştu.