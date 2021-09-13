Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın penaltı noktasına doğru ortasında Awaziem’in kafası ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada sol kanattan Diabete’nin ortasında kaleye yönelen top Serkan Kırıntılı da kaldı.
32. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba’nın kafası az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada Suleymanov’un ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
38. dakikada Candeias’ın ceza sahası içine attığı pası defans uzaklaştırmak isterken Juanfran’a çarpan top kale direği dibinden auta çıktı.
43. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Candeias’ın yerden şutu kalecide kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Hamidou Traore’nın ceza yayı üzerinden plase vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.
66. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza alanına giren Diabate’nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
73. dakikada Serginho’nun ceza alanı dışından şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.
75. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ceza alanına kestiği ortada Davidson’un kafası üstten auta gitti.
80. dakikada ceza sahası sol çaprazından Serginho’nun ortasında Diabate’nin kafasında ağlara giden topu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nemanja Milunovic xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx(Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Cristian Borja xx, Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu dk. 84 ?), Chidozie Awaziem xxx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Famara Diedhiou x(Khouma Babacar dk. 75 x), Daniel Candeias x (Wilson Eduardo dk. 55 x)
Yedekler: Jose Marafona, Ahmed Ildız, Joao Novais, Miha Mevlja, Oğuz Aydın, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
GZT Giresunspor: Onurcan Piri x, Zeki Yavru x, Aziz Behich x (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Douglas x (Mamadou Diarra dk. 25 x), Alexis Perez x, Joey Pelupessy x (Hamidou Traore dk. 46 x), Fousseni Diabate xx, Flavio x, Magomed Suleymanov x (Umut Nayir dk. 46 x), Serginho x, Souleymane Doukara x (Ibrahima Balde dk. 67x )
Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Awaziem (dk. 8) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Serginho, Perez, Aziz Behich, Umut Nayir (GZT Giresunspor), Davidson, Serkan, Milunovic (Alanyaspor)
Emre Akbaba Alanyaspor'da Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski oyuncusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı.
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında TFF 1. Lig'de sezon boyunca Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren GZT Giresunspor, uzun yıllar sonra en üst lige çok yaklaştı.