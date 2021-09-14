Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme yapan, ardından karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine gelecek isim belirlendi.

A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetici görevine getirilen Hamit Altıntop'un Löw ve Kuntz ile görüşme sağlayacağı, takımın başına Alman bir teknik adam getirmek için çalışacağı belirtilmişti. İddialara göre; liste başı isimlerden biri olan 58 yaşındaki Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşma sağlandı ve son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek.

BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Eski bir forvet olan Stefan Kuntz, futbolculuk döneminde 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giydi.

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu.

Galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'den Şenol Güneş'e teklif Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Medipol Başakşehir'in Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planladığı ve Şenol Güneş için girişimlere başladığı iddia edildi.

Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görev Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.