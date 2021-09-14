Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, uzun süredir erkek basketbol takımında forma giyen milli basketbolcu Ali Muhammed ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

"İSMİNİ SARI MİRASIMIZ İÇERİSİNDE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ali Muhammed'in çok çalışmanın örneği olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği milli takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır. Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen sarı mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

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