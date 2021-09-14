Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve kendisine gelen teklifleri geri çeviren Emre Belözoğlu, futbola yorumcu olarak geri dönüyor. Şenol Güneş'in ayrılığından sonra adı A Milli Futbol Takımı ile de anılan Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak olan Barcelona - Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Dev karşılaşmayı Melih Gümüşbıçak anlatırken Emre Belözoğlu da yorumlayacak.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Emre Belözoğlu, geçen sezon sportif direktör olarak Fenerbahçe'de görev yapmış, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra son 10 maçta teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Teknik direktör olarak sarı lacivertli ekiple 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sezonun 3. bitirilmesinin ardından Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu'nun yolları ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL DE YORUMCULUĞA BAŞLADI

Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olmasını beklenirken yorumcu olması şaşkınlığa neden oldu. Fenerbahçe'den ayrılan yardımcı antrenör Volkan Demirel de geçtiğimiz aylarda beIN Sports'ta yorumculuğa başlamıştı.

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenörlük konusunda görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili, "En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre’yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım" dedi.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Bursaspor'un teknik direktörlük teklifini reddettiği ortaya çıktı.