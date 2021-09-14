Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, grup maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan İtalyan temsilcisi Lazio'da sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'ı iyi tanıması ve uzun süre Türkiye'de forma giymiş olması nedeniyle İstanbul deplasmanında ilk 11'de Vedat Muriç'e formayı verebilir.

"GALATASARAY'IN NASIL BİR PLANI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"

Corriere dello Sport'un haberinde; Vedat Muriç'in ikinci vatanı olan Türkiye'de gol şanssızlığını kırmak ve Lazio'da yeni bir serüvene başlamak istediği ve Sarri'nin de bunu düşünebileceği belirtildi. Haberde, "Sarri, Kosovalıyı ilk 11'de de başlatabilir, onun yeni hedefler peşinde koşmasına yardımcı olmak için bir fırsat da oluşturabilir" ifadelerine yer verildi.

Muriç'in 2 sezon önce Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğuna ve toplam 34 gol kaydettiğine yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Vedat, Galatasaray'ın nasıl bir oyun planı olduğunu çok iyi biliyor. Sarı kırmızılılara karşı galibiyeti yok ve daha önce 1 gol üretti. Şimdi bir Lazio oyuncusu olarak, yeniden kendini deneme şansı olacak. Sarri, onu bir kez daha takıma kazandırmak mı isteyecek yoksa Ciro Immobile'yi mi oynatacak? Kim bilir.

Ancak bir gerçek var ki Vedat, Sarri'yi zorlamak ve Galatasaray maçında ilk 11'de forma giymek için çok çalışıyor. O, Galatasaray maçına hazır. Türkiye'de yeniden bir maceraya atılmak ve yıldızlaşmak istiyor."

Temsilcimiz Galatasaray ve İtalya Serie A Takımı Lazio, 16 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Lazio maçının hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakemin Matej Ju olacağı öğrenildi.

Fatih Terim’den Lazio revizyonu Kasımpaşa ve Trabzon maçında yaşanan benzer tablo sonrası savunmaya tedbir almayı düşünen G.Saray’ın hocası, Marcao’yu 11’de görevlendirecek. Orta sahayı da Taylan, Berkan ve Cicaldau’dan oluşturacak…